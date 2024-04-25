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Дабл-даблы Адебайо и Хирроу помогли «Майами» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии

На площадке «Ти-Ди Гарден» завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Счёт встречи — 101:111 в пользу гостей. Счёт в серии стал 1-1.

«Майами» выиграл две из трёх четвертей, благодаря чему подошёл к заключительному отрезку с перевесом в шесть очков. За последние 12 минут «Майами» упрочил преимущество до «+10».

Самым результативными игроками стали форвард хозяев Джейсон Тейтум и лёгкий форвард Джейлен Браун, в активе которых 33 и 28 очков соответственно. У «Майами» отличились защитник Тайлер Хирроу и Бэм Адебайо, оформившие дабл-дабл. На счету Хирроу 24 очка и 14 передач. Адебайо набрал 21 очко и совершил 10 подборов.

Отметим, что игру пропускал лидер «Майами» Джимми Батлер. Третья игра серии состоится в Майами 28 апреля в 1:00 мск.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.