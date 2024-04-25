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Бостон Селтикс — Майами Хит 101:111, как сыграли, победил Майами Хит, результат матча плей-офф НБА 25 апреля

Дабл-даблы Адебайо и Хирроу помогли «Майами» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии
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На площадке «Ти-Ди Гарден» завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Счёт встречи — 101:111 в пользу гостей. Счёт в серии стал 1-1.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
101 : 111
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Браун - 33, Тейтум - 28, Уайт - 13, Холидэй - 9, Порзингис - 6, Хозер - 6, Хорфорд - 6, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета
Майами Хит: Хироу - 24, Адебайо - 21, Мартин - 21, Жакез-мл. - 14, Йович - 11, Хайсмит - 9, Робинсон - 6, Райт - 5, Робинсон, Брайант, Лав, Миллз

«Майами» выиграл две из трёх четвертей, благодаря чему подошёл к заключительному отрезку с перевесом в шесть очков. За последние 12 минут «Майами» упрочил преимущество до «+10».

Самым результативными игроками стали форвард хозяев Джейсон Тейтум и лёгкий форвард Джейлен Браун, в активе которых 33 и 28 очков соответственно. У «Майами» отличились защитник Тайлер Хирроу и Бэм Адебайо, оформившие дабл-дабл. На счету Хирроу 24 очка и 14 передач. Адебайо набрал 21 очко и совершил 10 подборов.

Отметим, что игру пропускал лидер «Майами» Джимми Батлер. Третья игра серии состоится в Майами 28 апреля в 1:00 мск.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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