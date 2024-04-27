Москва и Питер на выездах! ЦСКА сыграет с «Енисеем», «Зенит» — с «Уралмашем». ЕЛ — LIVE
Поделиться
Кто-нибудь из хозяев сможет зацепиться за одну игру?
Сегодня, 27 апреля, будет сыграно два матча в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 15:00 мск, заключительная — в 17:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Енисей» — ЦСКА и «Уралмаш» — «Зенит».
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии
- 27 апреля 2024
-
06:00
-
03:36
-
00:27
-
00:05
- 26 апреля 2024
-
23:43
-
23:34
-
22:16
-
22:06
-
20:58
-
20:31
-
20:21
-
19:51
-
19:31
-
19:17
-
18:40
-
18:27
-
17:34
-
17:24
-
16:24
-
16:12
-
15:26
-
14:42
-
14:03
-
13:24
-
12:54
-
12:09
-
11:50
-
10:59
-
10:33
-
09:49
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:05