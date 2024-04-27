Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Енисей — ЦСКА, Уралмаш — Зенит, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 27 апреля 2024: обзор матча, где смотреть

Москва и Питер на выездах! ЦСКА сыграет с «Енисеем», «Зенит» — с «Уралмашем». ЕЛ — LIVE
Андрей Антсон
Москва и Питер на выездах! LIVE
Комментарии
Кто-нибудь из хозяев сможет зацепиться за одну игру?

Сегодня, 27 апреля, будет сыграно два матча в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 15:00 мск, заключительная — в 17:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Енисей» — ЦСКА и «Уралмаш» — «Зенит».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Сетка плей-офф
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android