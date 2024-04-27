Кто-нибудь из хозяев сможет зацепиться за одну игру?

Москва и Питер на выездах! ЦСКА сыграет с «Енисеем», «Зенит» — с «Уралмашем». ЕЛ — LIVE

Сегодня, 27 апреля, будет сыграно два матча в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 15:00 мск, заключительная — в 17:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Енисей» — ЦСКА и «Уралмаш» — «Зенит».

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