Слава и огромные деньги для женского баскетбола. Известный рэпер пойдёт на всё ради Кларк

Самой яркой звёздочкой всего студенческого баскетбола в этом сезоне безусловно является баскетболистка университета Айовы Кэйтлин Кларк. 22-летняя девушка в столь юном возрасте побила, казалось, вечный рекорд Пита Маравича в NCAA. Теперь Кларк хотят видеть буквально везде. Кто из звёзд мирового масштаба предлагает баскетболистке баснословные деньги за участие в любительской лиге? Кэйтлин может нехило заработать ещё до своего прихода в женскую НБА (WNBA).

Кэйтлин Кларк Фото: Matthew Holst/Getty Images

Март подходит к концу, но «Мартовское безумие» — главный турнир в NCAA продолжается до сих пор. В женской сетке турнира осталось всего лишь 16 команд, среди которых Айова нашей героини. Кларк ведёт за собой команду и в последнем матче набрала 32 очка в матче с Западной Вирджинией. У баскетболистки 3830 очков за три года в колледже, и она продолжает наращивать отрыв от Маравича, который остановился на 3667 очках в студенческой лиге.

Немного рассказали о том, что из себя представляет Кларк. А что же со знаменитостью и деньгами? Известный рэпер и актёр О’Ши Джексон, более известный по прозвищу Ice Cube, пригласил юную звезду NCAA в лигу в формате 3х3 BIG3. Причём предложил Кларк баснословные деньги — $ 5 млн. Всего лишь за восемь матчей регулярного чемпионата и, возможно, две в плей-офф. За 10 возможных игр — такую сумму!

Для Кларк это последний сезон в колледже, и она уже выставила свою кандидатуру на драфт WNBA, где её уже буквально ждёт «Индиана Фивер», которая ясно дала понять, что выберет баскетболистку под первым номером. Ещё более значимым предложение для Кэйтлин делает тот факт, что лучшие игроки женской НБА зарабатывают в районе $ 250 тысяч за сезон, а 22-летняя девушка будет получать по контракту новичка в лиге $ 76 тысяч. Примечательно, что Ice Cube и руководство любительской лиги не против, чтобы Кларк совмещала выступления в WNBA и BIG3.

Ice Cube американский рэпер, актёр «Кэйтлин — спортсменка нового поколения, которая может добиться огромного успеха в BIG3. С нашим предложением Кэйтлин Кларк может войти в историю и разрушить ещё больше барьеров для спортсменок. У них должен быть больше, чем один профессиональный вариант в США, в то время как в американские профессиональные спортивные лиги проникают авторитарные, антиженские режимы, такие как Катар. Наше новаторское предложение в адрес Кэйтлин Кларк демонстрирует, что BIG3 теперь предлагает спортсменам другой выбор».

Кэйтлин — одна из немногих, кого хотела бы выбрать каждая команда в WNBA, её узнаваемость и медийность уже превосходит популярность многих игроков мужской НБА. На игры с её участием ходит огромное количество зрителей, а за женским баскетболом начинают следить всё пристальнее. Кларк вовсю рекламирует Nike, о ней говорит Леброн Джеймс, её сравнивают со Стефеном Карри в женском баскетболе, а теперь ей предлагают деньги на уровне добротных и практически топовых игроков НХЛ, да и вообще в буквальном смысле нереальные для женской НБА.

Вот за таким уровнем таланта нам предстоит наблюдать в ближайшие годы в WNBA. Кларк, без преувеличения, феномен в женском баскетболе. Она не только умеет прекрасно пулять «трёшки», но и качественно заигрывает партнёров, являясь лучшей по передачам во всей NCAA. При этом она побила рекорд Маравича 54-летней давности и продолжает удивлять на паркете. Успехов Кэйтлин в «Мартовском безумии» и в женской НБА, где её с 99,9% вероятности выберут первой на драфте, а если она откажется от предложения BIG3, то не беда. Это будет её решение.

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