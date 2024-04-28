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Леброн Джеймс и Дарвин Хэм: конфликт главного тренера Лос-Анджелес Лейкерс с форвардом, что произошло, плей-офф НБА

Злости Леброна Джеймса не было предела! Король психанул на своего тренера
Артемий Берстенев
Леброн Джеймс психанул на своего тренера
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Но всё было по делу.

Сегодня, 28 апреля, «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» провели четвёртый матч в рамках серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Со второй попытки «Лейкерс» удалось забрать победу на своей площадке во многом благодаря индивидуальным выступлениям самого Леброна Джеймса, набравшего 30 очков, пять подборов и четыре передачи, и Энтони Дэвиса, на счету которого мощный дабл-дабл из 25 очков и 23 подборов.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 25, Расселл - 21, Ривз - 21, Принс - 9, Хатимура - 9, Винсент - 3, Динвидди - 1, Кристи, Хэйс, Льюис, Вуд
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Портер - 27, Маррей - 22, Колдуэлл-Поуп - 14, Гордон - 7, Холидэй - 3, Уотсон - 2, Браун, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Ннаджи, Пикетт

В начале заключительной четверти при счёте 95:80 в пользу «озёрников» Леброн Джеймс, как может показаться на первый взгляд, попытался совершить перехват, но мяч ушёл за пределы площадки. Судьи сразу же присудили владение «Денверу», с чем Джеймс явно не собирался соглашаться. Леброн незамедлительно начал обращаться к своему тренерскому штабу, чтобы те в официальном порядке оспорили судейское решение. Король в резкой форме высказывал что-то в сторону скамейки хозяев — дошло даже до того, что Джеймс прыгал на ровном месте.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как утверждает известный аккаунт в социальных сетях, специализирующийся на чтении по губам, Король кричал следующее: «Я не трогал мяч. Я его не трогал! Оспорьте. Оспорьте это решение!» Да, затем режиссёры трансляции дали понять, что Леброн Джеймс прав. Так или иначе, из-за того, что лёгкий форвард сильно увлёкся, доказывая свою правоту, «Наггетс» воспользовались этим моментом и набрали лёгкие два очка, сократив таким образом отставание до 13 очков — 95:82.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Тем временем нынешняя серия между «Лейкерс» и «самородками» богата на возможные сценарии: 1) «Денвер» спокойно закрывает серию в Колорадо в пятой игре или в шестой в Калифорнии и ждёт следующего соперника — вероятно, «Миннесоту Тимбервулвз», которая на данный момент выигрывает у «Финикс Санз» со счётом 3-0; 2) «Лейкерс» выигрывают пятый и шестой матчи и порождают разговоры о том, что «озёрники» могут стать первыми, кто может выиграть серию, уступая по ходу 0-3; 3) «Лейкерс» творят историю, если нет, то какое будущее будет у Леброна Джеймса — останется ли он в команде?

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
30 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
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