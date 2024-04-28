Злости Леброна Джеймса не было предела! Король психанул на своего тренера

Сегодня, 28 апреля, «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» провели четвёртый матч в рамках серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Со второй попытки «Лейкерс» удалось забрать победу на своей площадке во многом благодаря индивидуальным выступлениям самого Леброна Джеймса, набравшего 30 очков, пять подборов и четыре передачи, и Энтони Дэвиса, на счету которого мощный дабл-дабл из 25 очков и 23 подборов.

В начале заключительной четверти при счёте 95:80 в пользу «озёрников» Леброн Джеймс, как может показаться на первый взгляд, попытался совершить перехват, но мяч ушёл за пределы площадки. Судьи сразу же присудили владение «Денверу», с чем Джеймс явно не собирался соглашаться. Леброн незамедлительно начал обращаться к своему тренерскому штабу, чтобы те в официальном порядке оспорили судейское решение. Король в резкой форме высказывал что-то в сторону скамейки хозяев — дошло даже до того, что Джеймс прыгал на ровном месте.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как утверждает известный аккаунт в социальных сетях, специализирующийся на чтении по губам, Король кричал следующее: «Я не трогал мяч. Я его не трогал! Оспорьте. Оспорьте это решение!» Да, затем режиссёры трансляции дали понять, что Леброн Джеймс прав. Так или иначе, из-за того, что лёгкий форвард сильно увлёкся, доказывая свою правоту, «Наггетс» воспользовались этим моментом и набрали лёгкие два очка, сократив таким образом отставание до 13 очков — 95:82.

Тем временем нынешняя серия между «Лейкерс» и «самородками» богата на возможные сценарии: 1) «Денвер» спокойно закрывает серию в Колорадо в пятой игре или в шестой в Калифорнии и ждёт следующего соперника — вероятно, «Миннесоту Тимбервулвз», которая на данный момент выигрывает у «Финикс Санз» со счётом 3-0; 2) «Лейкерс» выигрывают пятый и шестой матчи и порождают разговоры о том, что «озёрники» могут стать первыми, кто может выиграть серию, уступая по ходу 0-3; 3) «Лейкерс» творят историю, если нет, то какое будущее будет у Леброна Джеймса — останется ли он в команде?