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Александр Секулич: мы сделали то, что от нас ожидали — вышли в полуфинал

Александр Секулич: мы сделали то, что от нас ожидали — вышли в полуфинал
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Главный тренер клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич высказался о победе над «Пармой» в четвертьфинале.

«Мы сделали то, что от нас ожидали — вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ. Иногда эта задача одна из самых сложных, но я думаю, что мы отлично провели все три матча серии. Играли с одним из самых сильных соперников из топ-6, которые вышли в плей-офф с пятого места и отлично провели весь регулярный сезон. Но мы нашли способы, как защищаться против такой команды и как проводить эффективные атаки. У «Пармы» отличная команда, с сильными игроками и тренером. Я очень горд тем, как парни провели эту серию. Сейчас нам необходимо восстановиться, залечить травмы и быть готовыми к полуфиналам», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.

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