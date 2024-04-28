Александр Секулич: мы сделали то, что от нас ожидали — вышли в полуфинал

Главный тренер клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич высказался о победе над «Пармой» в четвертьфинале.

«Мы сделали то, что от нас ожидали — вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ. Иногда эта задача одна из самых сложных, но я думаю, что мы отлично провели все три матча серии. Играли с одним из самых сильных соперников из топ-6, которые вышли в плей-офф с пятого места и отлично провели весь регулярный сезон. Но мы нашли способы, как защищаться против такой команды и как проводить эффективные атаки. У «Пармы» отличная команда, с сильными игроками и тренером. Я очень горд тем, как парни провели эту серию. Сейчас нам необходимо восстановиться, залечить травмы и быть готовыми к полуфиналам», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.