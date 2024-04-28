«Локо» в плей-офф Единой лиги — монстры. Три разгрома и топовые подписания

Прошлогодний финалист плей-офф Единой лиги «Локомотив-Кубань» отлично начал борьбу за заветный трофей в нынешнем сезоне — клуб из Краснодара без особых проблем победил «Парму» в двух домашних матчах (112:85 и 97:60). Прошёл третий матч серии четвертьфинала плей-офф. Интригу таить не будем: «Локо» прошёл в следующий раунд, обыграв соперника на выезде. Однако подробно расскажем о противостоянии, ключевых лицах четвертьфинала и дальнейших перспективах подопечных Александра Секулича в плей-офф.

Старт встречи остался за «Локо» — команда с первых минут выглядела попросту лучше и немного вырвалась вперёд по счёту. «Парма» же после не лучшего начала собралась и сумела догнать соперника, закончив первую четверть вничью — 16:16. Следующий игровой отрезок проходил под диктовку гостей. Железнодорожники наглухо закрыли противника в обороне, позволив набрать лишь пять очков! Да к тому же сами отгрузили в кольцо соперника 24 очка. Игроки «Локо» ушли на перерыв с огромным перевесом в счёте — 40:21.

Третья четверть получилась под копирку, как первая: сперва «Локо» набрал солидное преимущество, но «Парма» не выключилась и сумела свести отрыв гостей к минимуму в отдельно взятом игровом отрезке — 16:19. Заключительная 10-минутка выдалась захватывающей с точки зрения набранных очков, но, если смотреть со стороны интриги в матче, к сожалению, «Локомотив» решил большинство вопросов по поводу победителя ещё до перерыва. 23:17 в четвёртой четверти и итоговая победа со счётом 82:54.

В составе гостей сразу пять игроков набрали как минимум 10 очков — Девон Акун-Пёрселл (15), Морис Ндур (12), Джейлен Барфорд (11), Карвел Андерсон (11) и Патрик Миллер (10). Команда в целом была не так результативна, как на домашнем паркете, но за счёт убедительной игры на обеих сторонах площадки добилась уверенной победы в матче. 112:85, 97:60 и 82:54 — говорят сами за себя… «Локо» показал самую убедительную игру из всех команд в плей-офф Единой лиги на данный момент.

Команда великолепно усилилась по ходу регулярного чемпионата: в команду пришли Ндур, который ранее уже играл в Единой лиге за казанский УНИКС и Миллер, успевший проявить себя в турецкой и литовской лигах. Также нельзя забывать об Андерсоне, перешедшем в «Локо» после того, как казахстанская «Астана» не сумела пробиться в плей-офф. Каждый из них обладает сильными индивидуальными качествами, но Секулич уже нашёл легионерам своё место в структуре игры.

Впрочем, не только легионерами едиными. В составе краснодарцев отлично себя проявили по ходу серии Владислав Емченко, Антон Квитковских и капитан команды Дмитрий Узинский. Понятное дело, что основную часть бросков берут на себя другие баскетболисты, но российские игроки отрабатывают на полную катушку в защите, не чураясь черновой работы, а в нападении отвечают за розыгрыш и перемещение мяча. К тому же каждый из них в нужный момент может включиться и реализовать важный бросок.

«Парма» — «Локомотив-Кубань» Фото: БК «Парма»

В общем, «Локо» особо не ощутил сопротивления «Пармы». Это не камень в огород клуба из Перми, а лишь констатация того факта, что краснодарцы находятся в великолепной форме. Команда под руководством Секулича в четвертьфинальной серии выглядела прекрасно на обеих сторонах площадки. Главное — у каждого из игроков горят глаза. Красно-зелёные обладают очень сильной скамейкой. Что уж говорить, если Барфорд, Миллер и Андерсон не входят в стартовую пятёрку игроков коллектива. Это свидетельствует о том, что у «Локо» топовый набор исполнителей, готовый встретиться с любым соперником по ходу плей-офф.

«Парма» выше всяких похвал проявила себя в регулярном чемпионате, а во второй части — тем более. Но в плей-офф совершенно другой уровень сопротивления, и на кону стоит самое главное — чемпионство, которого «Локо» хочет больше всего на свете. Евгений Пашутин сколотил отличную банду, достойную похвалы за проделанную работу. Остаётся не растерять запал и стать ещё лучше в следующем сезоне. Спасибо пермякам за эмоции по ходу сезона!

В полуфинале клубу из Краснодара предстоит сыграть с победителем пары УНИКС — «Самара». Казанцы — действующие чемпионы Единой лиги. При этом «Локомотив-Кубань» в финале прошлого плей-офф уступил именно УНИКСу. Поэтому для подопечных Секулича это противостояние будет, мягко говоря, принципиальным, если клуб из Казани всё-таки выйдет в полуфинал. Пока всё к этому идёт.