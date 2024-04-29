Зоран Лукич покинет пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич покинет свой пост в это межсезонье. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, в мае прошлого года стороны подписали двухлетний контракт, но в это межсезонье он будет расторгнут по обоюдному согласию. Основным кандидатом на замену Лукичу называется его ассистент Сергей Козин. Нижегородцы в течение сезона уже несколько раз давали Козину работать главным тренером.

«Нижний Новгород» под руководством Лукича в этом сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ и не попал даже в стадию плей-ин.

Также стало известно, что сербский специалист продолжит тренировать сборную России.

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