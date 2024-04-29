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Войнаровски высказался о будущем Дарвина Хэма на посту главного тренера «Лейкерс»

Войнаровски высказался о будущем Дарвина Хэма на посту главного тренера «Лейкерс»
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Будущее Дарвина Хэма на посту главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» находится под угрозой. Об этом заявил известный инсайдер Эдриан Войнаровски. По словам Войнаровски, определяющим для Хэма может стать пятый матч первого раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс». В настоящий момент счёт в серии 3-1 в пользу «Денвера». В следующий раунд выйдет команда, которая одержит четыре победы.

«Если вы главный тренер «Лейкерс» и проигрываете в первом раунде, у вас могут быть проблемы с трудоустройством. Дарвин Хэм в такой ситуации. «Лейкерс» придётся изучать имеющиеся варианты. Кто сейчас есть? Майк Буденхольцер – самый опытный тренер из существующих», — сказал Войнаровски на канале NBA on ESPN в YouTube.

У кого больше всех очков в НБА:

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Источник: фанаты букали тренеру «Лэйкерс» Хэму сильнее, чем игрокам «Денвера»
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