Войнаровски высказался о будущем Дарвина Хэма на посту главного тренера «Лейкерс»

Будущее Дарвина Хэма на посту главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» находится под угрозой. Об этом заявил известный инсайдер Эдриан Войнаровски. По словам Войнаровски, определяющим для Хэма может стать пятый матч первого раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс». В настоящий момент счёт в серии 3-1 в пользу «Денвера». В следующий раунд выйдет команда, которая одержит четыре победы.

«Если вы главный тренер «Лейкерс» и проигрываете в первом раунде, у вас могут быть проблемы с трудоустройством. Дарвин Хэм в такой ситуации. «Лейкерс» придётся изучать имеющиеся варианты. Кто сейчас есть? Майк Буденхольцер – самый опытный тренер из существующих», — сказал Войнаровски на канале NBA on ESPN в YouTube.

У кого больше всех очков в НБА: