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Назван звёздный игрок НБА, с которым команда проигрывает в плей-офф, когда он на площадке

Назван звёздный игрок НБА, с которым команда проигрывает в плей-офф, когда он на площадке
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, испытывающий проблемы с коленом, в нынешнем плей-офф НБА принял участие лишь в двух матчах из четырёх. Примечательно, что в играх, в которых Леонард выходил на площадку, «Лос-Анджелес» терпел поражения, а в тех, которые он пропустил, его команда выигрывала.

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Клипперс» встречаются с «Даллас Маверикс». После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. Следующую игру команды проведут 2 мая в Лос-Анджелесе. Она начнётся в 5:00 мск.

В двух матчах плей-офф Кавай в среднем набирал 12 очков, а также совершал восемь подборов и отдавал две результативные передачи.

Болельщики «Сан-Антонио» реагируют на появление Кавая Леонарда:

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