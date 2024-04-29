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Плей-офф НБА, 28-29 апреля 2024 года: обзор четвёртого матча, как сыграли Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс

Джордж и Харден нанесли ответный удар. «Клипперс» — «Даллас» — лучшая серия плей-офф НБА
Никита Бирюков
«Клипперс» — «Даллас» — лучшая серия плей-офф НБА
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Сверхусилий Кайри Ирвинга не хватило для победы.

Кто-то уже вылетел из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, как «Финикс Санз», кто-то уже ждёт своего соперника по следующему раунду, как «Миннесота Тимбервулвз», а кто-то до сих продолжает сражаться в первом раунде. Серия между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» напоминает голливудский блокбастер, тут есть всё: супергерои, невероятные сюжетные повороты и, конечно же, интрига. Четвёртый матч между клубами из Техаса и Калифорнии был насыщенным на события.

Кто «зажигал» в прошлом матче серии?
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Видео
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«Даллас» начал встречу отвратительно, даже несмотря на то, что выступал перед домашними трибунами. Команда под руководством Джейсона Кидда уступила в первой четверти со счётом 16:39. «Клипперс» удалось создать себе 23 очка разницы уже после стартового игрового отрезка — уму непостижимо. Разгром продолжился и во второй четверти, «парусникам» во главе с Полом Джорджем и Джеймсом Харденом удалось довести преимущество до 31 очка, но затем «Даллас» понемногу стал включаться в игру. Впрочем, хозяевам всё равно не удалось догнать гостей — 27:33.

Разыгрывающий Кайри Ирвинг и по ходу первой половины был одним из катализаторов небольших успехов «Маверикс», а после выхода с перерыва и вовсе взвалил на себя бразды правления игрой команды. Третья четверть во многом благодаря великолепной игре Ирвинга завершилась в пользу «Далласа» — 29:16. Концовка получилась на загляденье — «Даллас» вплотную приблизился к «Клипперс», а после того, как Кайри реализовал трёхочковый бросок и невероятный лэй-ап с сопротивлением трёх игроков, хозяева и вовсе вышли вперёд — 105:104.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но у Джорджа с Харденом были другие планы на концовку. Два лидера «Клипперс» поочерёдно набрали несколько важных очков, тем самым принесли клубу из Лос-Анджелеса весомую победу на выезде со счётом 116:111. Счёт в серии 2-2, и следующий матч пройдёт в городе ангелов. «Парусники» были неотразимы на протяжении большей части матча, Джордж и Харден набрали по 33 очка, показав шикарную эффективность в отсутствие Кавая Леонарда. Ирвинг старался изо всех сил, его 40 очков, к сожалению, оказалось недостаточно, чтобы одержать победу. Лука Дончич был очень слаб из-за трёхочковой дуги (1 из 9), но отметился трипл-даблом: 29 очков, 10 подборов и 10 передач.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 116
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Ирвинг - 40, Дончич - 29, Джонс - 14, Вашингтон - 10, Лайвли - 8, Гэффорд - 5, Клебер - 3, Грин - 2, Экзам, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 33, Джордж - 33, Зубац - 13, Мэнн - 11, Пауэлл - 11, Пламли - 6, Уэстбрук - 5, Коффи - 4, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Браун

«Мы сами себя загнали в яму. Нет времени жаловаться на это или искать оправдания. Просто пришло время действовать. Не оправдали ожиданий, но пока в этой серии Кавай не играет, мы просто имеем дело со шквалом бросков от Джеймса Хардена и Пола Джорджа», — сказал Ирвинг на пресс-конференции после матча. С Кайри сложно не согласиться. «Даллас» сам отдаёт игры серии, когда в игре не присутствует, казалось бы, лучший игрок «Клипперс» — Кавай Леонард. Когда Терминатор присутствовал на паркете, «Маверикс» дважды победили, а в тот момент, когда отсутствовал — два раза проиграли. Недонастрой какой-то получается?

«Даллас» и «Клипперс» — лучшая пара первого раунда в плей-офф. Пока без вариантов. В серии до сих пор неясен главный фаворит, а всё и вовсе может перетечь в седьмой матч. В общем, интрига жива. И пока Ирвинг с Дончичем и Джордж с Харденом здоровы — борьба нам обеспечена до последней капли крови. Плей-офф продолжается, скоро нам предстоит узнать все пары второго раунда. Кто пройдёт дальше — «Даллас» или «Клипперс»?

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