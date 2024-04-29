Джордж и Харден нанесли ответный удар. «Клипперс» — «Даллас» — лучшая серия плей-офф НБА

Кто-то уже вылетел из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, как «Финикс Санз», кто-то уже ждёт своего соперника по следующему раунду, как «Миннесота Тимбервулвз», а кто-то до сих продолжает сражаться в первом раунде. Серия между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» напоминает голливудский блокбастер, тут есть всё: супергерои, невероятные сюжетные повороты и, конечно же, интрига. Четвёртый матч между клубами из Техаса и Калифорнии был насыщенным на события.

«Даллас» начал встречу отвратительно, даже несмотря на то, что выступал перед домашними трибунами. Команда под руководством Джейсона Кидда уступила в первой четверти со счётом 16:39. «Клипперс» удалось создать себе 23 очка разницы уже после стартового игрового отрезка — уму непостижимо. Разгром продолжился и во второй четверти, «парусникам» во главе с Полом Джорджем и Джеймсом Харденом удалось довести преимущество до 31 очка, но затем «Даллас» понемногу стал включаться в игру. Впрочем, хозяевам всё равно не удалось догнать гостей — 27:33.

Разыгрывающий Кайри Ирвинг и по ходу первой половины был одним из катализаторов небольших успехов «Маверикс», а после выхода с перерыва и вовсе взвалил на себя бразды правления игрой команды. Третья четверть во многом благодаря великолепной игре Ирвинга завершилась в пользу «Далласа» — 29:16. Концовка получилась на загляденье — «Даллас» вплотную приблизился к «Клипперс», а после того, как Кайри реализовал трёхочковый бросок и невероятный лэй-ап с сопротивлением трёх игроков, хозяева и вовсе вышли вперёд — 105:104.

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Но у Джорджа с Харденом были другие планы на концовку. Два лидера «Клипперс» поочерёдно набрали несколько важных очков, тем самым принесли клубу из Лос-Анджелеса весомую победу на выезде со счётом 116:111. Счёт в серии 2-2, и следующий матч пройдёт в городе ангелов. «Парусники» были неотразимы на протяжении большей части матча, Джордж и Харден набрали по 33 очка, показав шикарную эффективность в отсутствие Кавая Леонарда. Ирвинг старался изо всех сил, его 40 очков, к сожалению, оказалось недостаточно, чтобы одержать победу. Лука Дончич был очень слаб из-за трёхочковой дуги (1 из 9), но отметился трипл-даблом: 29 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Мы сами себя загнали в яму. Нет времени жаловаться на это или искать оправдания. Просто пришло время действовать. Не оправдали ожиданий, но пока в этой серии Кавай не играет, мы просто имеем дело со шквалом бросков от Джеймса Хардена и Пола Джорджа», — сказал Ирвинг на пресс-конференции после матча. С Кайри сложно не согласиться. «Даллас» сам отдаёт игры серии, когда в игре не присутствует, казалось бы, лучший игрок «Клипперс» — Кавай Леонард. Когда Терминатор присутствовал на паркете, «Маверикс» дважды победили, а в тот момент, когда отсутствовал — два раза проиграли. Недонастрой какой-то получается?

«Даллас» и «Клипперс» — лучшая пара первого раунда в плей-офф. Пока без вариантов. В серии до сих пор неясен главный фаворит, а всё и вовсе может перетечь в седьмой матч. В общем, интрига жива. И пока Ирвинг с Дончичем и Джордж с Харденом здоровы — борьба нам обеспечена до последней капли крови. Плей-офф продолжается, скоро нам предстоит узнать все пары второго раунда. Кто пройдёт дальше — «Даллас» или «Клипперс»?