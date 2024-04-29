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УГМК стал победителем чемпионата России среди женских команд

УГМК стал победителем чемпионата России среди женских команд
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Баскетболистки екатеринбургского УГМК одержали победу в финальной серии плей-офф чемпионата России. В решающем противостоянии УГМК одолел команду «НИКА-Лузалес». Третий матч состоялся сегодня, 29 апреля, и завершился со счётом 87:73 (26:16, 31:18, 15:21, 15:18) в пользу клуба из Екатеринбурга.

Самой результативной в составе победительниц стала Александрия Бентли. На её счету 15 очков. Кроме того, она совершила четыре подбора и отдала семь результативных передач. В составе «НИКА-Лузалес» чаще всех кольцо соперниц поражала Раиса. В её активе 22 очка, а также семь подборов и две результативные передачи.

Этот титул стал для УГМК 17-м в рамках чемпионатов России.

Бронзовым призёром чемпионата стало курское «Динамо». В матче за третье место оно обыграло МБА (3-0 в серии).

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