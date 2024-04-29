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Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
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15:00 Мск
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«Уралмаш» победил «Зенит» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги и сравнял счёт в серии

«Уралмаш» победил «Зенит» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги и сравнял счёт в серии
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Состоялся четвёртый матч четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Уралмаш» и «Зенит». Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 72:69 (19:12, 21:13, 11:20, 21:24) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии стал 2-2.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
72 : 69
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Уиттакер, Пынько, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэвелс, Нэльсон, Захаров
Зенит: Фрейзер, Морган, Захаров, Герасимов, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Зубков, Курич, Карлтон, Хантер

Лучшую результативность в составе «Уралмаша» продемонстрировал американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер. В его активе 21 очко, а также один подбор и две результативные передачи. В составе гостей из Санкт-Петербурга больше всего очков набрал американский центровой Винс Хантер (15). Кроме того, в его активе шесть подборов и одна результативная передача.

Пятый и решающий матч команды проведут 2 мая в Санкт-Петербурге.

Отметим, что полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед. Победитель этого противостояния в 1/2 финала сыграет с ЦСКА. В другой полуфинальной серии УНИКС встретится с клубом «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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