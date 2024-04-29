«Уралмаш» победил «Зенит» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги и сравнял счёт в серии

Состоялся четвёртый матч четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Уралмаш» и «Зенит». Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 72:69 (19:12, 21:13, 11:20, 21:24) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии стал 2-2.

Лучшую результативность в составе «Уралмаша» продемонстрировал американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер. В его активе 21 очко, а также один подбор и две результативные передачи. В составе гостей из Санкт-Петербурга больше всего очков набрал американский центровой Винс Хантер (15). Кроме того, в его активе шесть подборов и одна результативная передача.

Пятый и решающий матч команды проведут 2 мая в Санкт-Петербурге.

Отметим, что полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед. Победитель этого противостояния в 1/2 финала сыграет с ЦСКА. В другой полуфинальной серии УНИКС встретится с клубом «Локомотив-Кубань».