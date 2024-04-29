«Он терпеть не может, когда я это говорю». Карл-Энтони Таунс высказался об Эдвардсе

Форвард «Миннесота Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс высказался об атакующем защитнике команды Энтони Эдвардса.

«Он молодая звезда. Лицо лиги. Я уже говорил это. Да, он терпеть не может, когда я это говорю, но это правда. Его будущее настолько светлое, что мне приходится большую часть времени носить солнцезащитные очки», — сказал Таунс на пресс-конференции.

Напомним, «Миннесота» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации встречалась с клубом «Финикс Санз». Со счётом 4-0 победу в серии одержали игроки «Тимбервулвз», благодаря чему прошли дальше.

В четырёх матчах плей-офф Эдвардс в среднем набирал 31 очко, совершал 5,6 подбора и отдавал 5,2 передачи.

Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»: