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Войнаровски рассказал, где может продолжить карьеру российский центровой Голдин

Войнаровски рассказал, где может продолжить карьеру российский центровой Голдин
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Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что российский центровой Владислав Голдин, ранее выставивший свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), может пополнить состав студенческой команды Michigan Wolverines («Мичиган Вулверинс»).

Отметим, что Владислав может стать полноценным членом команды в том случае, если отзовёт свою кандидатуру с драфта до 29 мая.

Напомним, последние три года Голдин выступал за университет Florida Atlantic Owls («Флорида Атлантик»), с которым в 2023 году пробился в «Финал четырёх» «Мартовского безумия».

В этом году команда Голдина не смогла преодолеть первый раунд «Мартовского безумия», проиграв команде Северо-западного Университета США «Стэйт Дэймонс» со счётом 65:73 в овертайме.

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