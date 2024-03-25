Тренер года в NCAA пошёл на повышение. Российский баскетболист сыграл в этом огромную роль

19 марта стартовал самый известный турнир в студенческом баскетболе «Мартовское безумие». 68 команд начинали свой путь на турнире, а уже буквально через неделю их осталось всего лишь 16. Подробнее окунёмся в мир NCAA и затронем тему одной из самых интересных для нас команд — «Флориды Атлантик», в которой выступает российский баскетболист Владислав Голдин.

Начнём с места в карьер — главный тренер Флоридского атлантического университета Дасти Мэй объявил, что покидает «Флориду» после шести лет в клубе. Под руководством Мэя команда достигла своего самого серьёзного достижения в истории — выхода в «Финал четырёх» турнира NCAA. Хотя до этого лишь раз вообще проходила в «Мартовское безумие» — в 2002 году. При этом в прорывном сезоне Дасти стал тренером года в студенческом баскетболе по версии CBS.

Куда уходит Мэй? Главному тренеру предложили место в университете Мичигана. Специалист согласился и подписал контракт с командой на пять лет. Дасти будет получать $ 3,75 млн. При этом Мичиган — университет с солидной историей выступлений в NCAA. Команда становилась чемпионом в 1989 году, да к тому же за последние 11 лет дважды останавливалась в шаге от чемпионства — в 2013 и 2018 году.

При чём тут россиянин? Голдин — один из ключевых баскетболистов «Флориды» на протяжении всего пребывания Мэя у руля команды. При этом Влад невероятно раскрылся по ходу прошлого сезона, а в нынешнем не сбавил оборотов и ещё сильнее спрогрессировал. 15,7 очка (второй показатель в команде), 6,9 подбора (лучший в команде) и 1,6 блок-шота (лучший в команде). Нельзя не отметить влияние россиянина на игру команды в защите, так как без него на паркете «совам» бывает крайне трудно удержать «краску» в неприкосновенности.

Владислав Голдин (справа), сезон-2023/2024 Фото: Sarah Stier/Getty Images

В нынешнем «Мартовском безумии» в первом раунде «Флориде» предстояло встретиться с Северо-Западным университетом (Northwestern Wildcats). В основное время матча командам не удалось выявить сильнейшего, а в овертайме сильнее оказались «дикие коты» — 65:77. Россиянин сыграл ключевую роль в том, что «Флорида» в основное время сравняла счёт в матче. По его завершении он стал самым результативным игроком команды — 19 очков, девять подборов, четыре блок-шота.

Мы не утверждаем, что именно благодаря российскому баскетболисту Мэй пошёл на повышение в более серьёзный по меркам NCAA университет, но свою роль Влад точно сыграл. Причём очень немалую. Мэю — лишь успехов в тренерской карьере, а нашему молодому дарованию процветания и всё-таки попасть в НБА. Цель есть — значит, к ней нужно двигаться.