«Спёрс» и «Пэйсерс» проведут два матча следующего регулярного сезона НБА за границей

«Сан-Антонио Спёрс» и «Индиана Пэйсерс» проведут два выездных матча регулярного сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в столице Франции, Париже.

Согласно имеющейся информации, игры состоятся 23 и 25 января 2025 года.

Напомним, в последней игре, которая состоялась сегодня, 29 апреля, «Индиана Пэйсерс» проводила четвёртую встречу с «Милуоки Бакс» в рамках плей-офф НБА. В составе «Индианы» самым результативным стал Майлз Тёрнер, который записал в свой актив 29 очков. Игра завершилась победой «Пэйсерс» 126:113. Следующий матч между командами состоится 1 мая.

«Сан-Антонио Спёрс», в свою очередь, завершил сезон на предпоследнем месте в Западной конференции НБА с 22 победами и 60 поражениями.