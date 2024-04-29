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Главный тренер «Уралмаша» Вергун: мы почувствовали вкус, через три дня будем готовы биться

Главный тренер «Уралмаша» Вергун: мы почувствовали вкус, через три дня будем готовы биться
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Главный тренер клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался о второй победе команды в серии плей-офф в матче с «Зенитом».

«В плей-офф каждая игра превращается в битву характеров и умов. Когда я увидел свою команду в начале игры, я понимал, что у нас есть все шансы. Парни могут играть против каждого — вера в это вселяет уверенность и мотивацию, а они своей игрой доказывают это.

У нас нет потенциала обыгрывать «Зенит» +30 очков, но у нас было желание и многое получалось. В концовке самое важное — итоговые числа на табло. Хочу поздравить ребят и клуб, мы имеем положительный эмоциональный импульс. Да, мы будем играть на домашней площадке «Зенита», но мы почувствовали вкус, и через 3 дня мы будем готовы биться снова», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

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