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«Нашей главной проблемой были подборы». Паскуаль — о поражении в игре с «Уралмашем»

«Нашей главной проблемой были подборы». Паскуаль — о поражении в игре с «Уралмашем»
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Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль высказался о втором подряд поражении в матче с «Уралмашем» в серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Уралмаш». Первые 20 минут мы провели очень плохо, промазали очень много бросков из-под кольца, и это придало нам нервозности. Во второй половине мы стали играть гораздо лучше, смогли вернуться в игру. Тем не менее, нашей главной проблемой сегодня были подборы — «Уралмаш» преуспел в этом», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

Напомним, сегодня состоялась четвёртая игра в рамках плей-офф Единой лиги между «Зенитом» и «Уралмашем». Игра завершилась победой представителей Екатеринбурга со счётом 72:69. Следующая встреча между клубами состоится 2 мая.

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