«Оклахома» вышла во второй раунд плей-офф НБА, обыграв «Нью-Орлеан» 4-0 в серии

Сегодня, 30 апреля, в Нью-Орлеане состоялся четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости одержали победу со счётом 97:89 и вышли в следующий этап, обыграв соперника 4-0 в серии.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 24 очка, 10 подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Джейлен Уильямс отметился 24 очками, восемью подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал защитник Си Джей Макколлум. Он набрал 20 очков, совершил шесть подборов и отдал две передачи. Йонас Валанчюнас отметился 19 очками, 13 подборами и одной передачей.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.