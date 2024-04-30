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«Оклахома» вышла во второй раунд плей-офф НБА, обыграв «Нью-Орлеан» 4-0 в серии

«Оклахома» вышла во второй раунд плей-офф НБА, обыграв «Нью-Орлеан» 4-0 в серии
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Сегодня, 30 апреля, в Нью-Орлеане состоялся четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости одержали победу со счётом 97:89 и вышли в следующий этап, обыграв соперника 4-0 в серии.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
30 апреля 2024, вторник. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
89 : 97
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 20, Валанчюнас - 19, Маршалл - 16, Джонс - 11, Ингрэм - 8, Мёрфи - 7, Нэнс - 6, Альварадо - 2, Дэниэлс, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Уильямс - 24, Гидди - 14, Холмгрен - 14, Дорт - 11, Уиггинс - 5, Уильямс - 3, Джо - 2, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Уоллес, Хэйворд, Уильямс, Мускала

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 24 очка, 10 подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Джейлен Уильямс отметился 24 очками, восемью подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал защитник Си Джей Макколлум. Он набрал 20 очков, совершил шесть подборов и отдал две передачи. Йонас Валанчюнас отметился 19 очками, 13 подборами и одной передачей.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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