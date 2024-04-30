Агент Джеймса сделал заявление о будущем Леброна в НБА

Рич Пол, агент четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, рассказал, сколько ещё лет, по его мнению, будет выступать Джеймс.

«Продолжит ли он карьеру? Я в это верю. Не знаю, как долго. Просто наслаждайтесь этим. Думаю, он продолжит в следующем году. А после… Мне кажется, бензина в его баке хватит ещё на два-три года», — сказал Пол в эфире SiriusXM NBA Radio.

Напомним, Джеймс больше не выступит в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. «Лос-Анджелес» уступил «Денверу» со счётом 1-4 в серии первого раунда плей-офф лиги. Пятый и решающий матч команда проиграла со счётом 106:108. Леброн в этой встрече набрал 30 очков, а также совершил девять подборов и отдал 11 результативных передач.

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