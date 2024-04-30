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Леброн раскрыл свои планы на будущее после вылета «Лейкерс» из плей-офф НБА

Леброн раскрыл свои планы на будущее после вылета «Лейкерс» из плей-офф НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу своих планов на будущее. По словам Джеймса, в настоящий момент он думает о семье.

«Честно говоря, я просто хочу вернуться домой к семье. Буду изучать график. Один из моих сыновей пытается решить, будет ли он участвовать в драфте НБА или вернётся в университет. Другой сын также играет. Дочь занимается волейболом. А моя жена просто делает много замечательных вещей. Так что сейчас речь о семье.

А потом, через пару месяцев, я поеду в Вегас на тренировочный лагерь. Так что сейчас я собираюсь дать отдых своему организму перед Олимпиадой. Это вроде как первые мысли», — приводит слова Джеймса France24.

Ранее «Лос-Анджелес» проиграл «Денвер Наггетс» в первом раунде плей-офф НБА, закончив борьбу в этом сезоне.

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