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Назван статус Адетокунбо и Лилларда перед пятым матчем «Милуоки» с «Индианой»

Назван статус Адетокунбо и Лилларда перед пятым матчем «Милуоки» с «Индианой»
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Лидеры «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард рискуют не принять участия в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Индиана Пэйсерс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Адетокунбо продолжает восстановление после растяжения икроножной мышцы, а Лиллард – после растяжения ахиллова сухожилия. Сообщается, что в случае выхода на паркет игроки могут усугубить травмы.

В настоящий момент счёт в серии 3-1 в пользу игроков «Пэйсерс». Пятая игра состоится 1 мая в Милуоки и начнётся в 4:30 мск.

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Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон повторил достижение Оскара Робертсона по дебютным матчам в плей-офф НБА.

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