Халибёртон повторил достижение Робертсона по дебютным матчам в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон присоединился к Оскару Робертсону как единственный игрок в истории НБА, набиравший в среднем 15 очков, пять подборов и 10 результативных передач в первых четырёх играх плей-офф. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

В нынешнем плей-офф Хабилёртон в среднем за матч набирает 15,8 очка, совершает 6,3 подбора и отдаёт 10 результативных передач. В регулярке у Тайриза были следующие показатели: 19,9 очка, 3,8 подбора и 10,8 передачи. «Индиана» в первом раунде встречается с клубом «Милуоки Бакс». После четырёх игр счёт в серии 3-1 в пользу «Пэйсерс». Пятый матч состоится 1 мая в Милуоки. Игра запланирована на 4:30 по московскому времени.

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