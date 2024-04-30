Остин Ривз — после поражения «Лейкерс»: разочарован в себе, буду думать об этом всё лето

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз прокомментировал поражение команды в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Лейкерс» встречались с «Денвер Наггетс» и уступили со счётом 1-4 в серии.

«Я разочарован в себе. Считаю, что не лучшим образом проявил себя в первых двух матчах. Да и в третьей игре я был недостаточно хорош. Я придерживаюсь высоких стандартов, потому что верю в свои силы. Буду думать об этом всё лето», — сказал Ривз на пресс-конференции.

В пяти матчах плей-офф с «Денвером» Ривз в среднем набирал 16,8 очка, совершал 3,8 подбора, а также отдавал 3,6 передачи.

У кого больше всех очков в НБА:

Ранее центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис высказался о будущем лидера команды Леброна Джеймса.