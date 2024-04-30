Энтони Дэвис высказался о будущем Леброна Джеймса в «Лейкерс» и НБА

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением о будущем лёгкого форварда команды Леброна Джеймса. Ранее сам Джеймс уклончиво ответил на этот вопрос. По словам Леброна, в настоящий момент в первую очередь он думает о семье.

«На протяжении карьеры он много раз оказывался в положении, когда ему приходилось принимать решение за себя и свою семью. Я в любом случае буду рядом и поддержу его, что бы он ни решил сделать. Не знаю наверняка, но почти уверен, что Леброн придёт и поговорит со мной. Леброн расскажет, что будет дальше, прежде чем это станет достоянием общественности. Без сомнения, это были отличные пять сезонов. Но мы хотим бороться за чемпионство», — приводит слова Дэвиса France24.

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