Владимир Гомельский прояснил отношение к потенциальному переходу Влада Голдина в ЦСКА

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу российского центрового Владислава Голдина, выставившего свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ранее сообщалось, что молодой игрок принял решение продолжить выступление в NCAA и перейдёт в студенческую команду Michigan Wolverines («Мичиган Вулверинс»).

«Можем ли мы увидеть Голдина в ЦСКА? Затрудняюсь ответить. Был бы рад, если бы он принял решение поиграть в ЦСКА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в этом году университет Голдина «Флорида Атлантик» не сумел преодолеть первый раунд «Мартовского безумия», проиграв команде Северо-западного Университета США «Стэйт Дэймонс» со счётом 65:73 в овертайме.