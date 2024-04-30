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Владимир Гомельский прояснил отношение к потенциальному переходу Влада Голдина в ЦСКА

Владимир Гомельский прояснил отношение к потенциальному переходу Влада Голдина в ЦСКА
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу российского центрового Владислава Голдина, выставившего свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ранее сообщалось, что молодой игрок принял решение продолжить выступление в NCAA и перейдёт в студенческую команду Michigan Wolverines («Мичиган Вулверинс»).

«Можем ли мы увидеть Голдина в ЦСКА? Затрудняюсь ответить. Был бы рад, если бы он принял решение поиграть в ЦСКА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в этом году университет Голдина «Флорида Атлантик» не сумел преодолеть первый раунд «Мартовского безумия», проиграв команде Северо-западного Университета США «Стэйт Дэймонс» со счётом 65:73 в овертайме.

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