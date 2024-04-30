«Уралмаш» лишился лидера перед решающим матчем 1/4 финала Единой лиги с «Зенитом»

Американский защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс получил повреждение пальца ноги и не сможет помочь команде в оставшейся части сезона. Об этом информирует пресс-служба екатеринбургского клуба.

В недавнем четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» Нэвелс набрал два очка, а также совершил четыре подбора и отдал две результативные передачи. Встреча закончилась со счётом 72:69 в пользу «Уралмаша». Благодаря этому клуб из Екатеринбурга сравнял счёт в серии (2-2), которая будет продолжаться до трёх побед. Следующий матч команды проведут 2 мая в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне Единой лиги Гарретт в среднем за матч набирал 14,2 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 3,6 передачи.