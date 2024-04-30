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Мэлоун высказался о Дарвине Хэме после победы «Денвера» со счётом 4-1 в серии с «Лейкерс»

Мэлоун высказался о Дарвине Хэме после победы «Денвера» со счётом 4-1 в серии с «Лейкерс»
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился мнением о своём коллеге Дарвине Хэме, который возглавляет «Лос-Анджелес Лейкерс». Их команды встречались друг с другом в первом раунде плей-офф НБА. Со счётом 4-1 серию выиграли «Наггетс».

«Дарвин Хэм — отличный тренер. Мы делаем непростую работу, и, как мне кажется, Дарвин здорово справляется. Он хороший человек, хороший тренер, и я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он задержится здесь надолго, потому что он этого заслуживает», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

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Ранее сообщалось, что поражение «Лос-Анджелеса» в противостоянии с «Денвером» ставит будущее Дарвина на посту главного тренера под серьёзную угрозу.

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