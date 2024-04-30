The Athletic раскрыл планы «Лейкерс» на Хэма, указав причину, почему он может быть уволен

Поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» ставит будущее Дарвина Хэма на посту главного тренера под серьёзную угрозу. Об этом информирует The Athletic, ссылаясь на многочисленные источники в лиге и командах. При этом сообщается, что некоторые заинтересованные стороны указывают на то, что дальнейшее пребывание Хэма в команде крайне маловероятно.

План руководства «озёрников», по сведениям издания, состоит в том, чтобы в ближайшие дни переоценить всё, что пошло не так, прежде чем принять окончательное решение. Кроме того, отмечается, что тот факт, что «Лейкерс» упустили преимущество в 20 очков во второй игре, может стоить Дарвину карьеры в «Лос-Анджелесе».

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