Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

The Athletic раскрыл планы «Лейкерс» на Хэма, указав причину, почему он может быть уволен

The Athletic раскрыл планы «Лейкерс» на Хэма, указав причину, почему он может быть уволен
Комментарии

Поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» ставит будущее Дарвина Хэма на посту главного тренера под серьёзную угрозу. Об этом информирует The Athletic, ссылаясь на многочисленные источники в лиге и командах. При этом сообщается, что некоторые заинтересованные стороны указывают на то, что дальнейшее пребывание Хэма в команде крайне маловероятно.

План руководства «озёрников», по сведениям издания, состоит в том, чтобы в ближайшие дни переоценить всё, что пошло не так, прежде чем принять окончательное решение. Кроме того, отмечается, что тот факт, что «Лейкерс» упустили преимущество в 20 очков во второй игре, может стоить Дарвину карьеры в «Лос-Анджелесе».

Главные новости дня:

Материалы по теме
Бросок, решивший судьбу «Лейкерс»! Леброн и компания отправляются на заслуженный отдых
Видео
Бросок, решивший судьбу «Лейкерс»! Леброн и компания отправляются на заслуженный отдых
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android