Названо событие, которое в этом году в НБА произойдёт впервые с 2005-го

Впервые с 2005 года второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации пройдёт без участия таких звёзд лиги, как Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс», Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» и Кевин Дюрант из «Финикс Санз». Все три команды закончили борьбу в нынешнем сезоне.

Напомним, «Лос-Анджелес» в первом раунде плей-офф НБА уступил «Денвер Наггетс» (1-4 в серии). «Финикс» всухую проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» (0-4). А «Голден Стэйт» не сумел пробиться в плей-офф, потерпев поражение в плей-ин с «Сакраменто Кингз».

Вокальные навыки Леброна Джеймса:

Ранее Джеймс ответил на вопрос по поводу своих планов на будущее. По словам лёгкого форвада «Лос-Анджелеса», в настоящий момент он думает о семье.