Джамал Маррей забил данк через Леброна, после чего начал играть мышцами

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей в четвёртой четверти пятого матча первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» забил сверху через лидера «озёрников» Леброна Джеймса. После этого Маррей посмотрел в одну из камер, продемонстрировав мышцы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Лос-Анджелес» уступил «Денверу» со счётом 1-4 в серии. Пятый и решающий матч команда проиграла со счётом 106:108. Леброн в этой встрече набрал 30 очков, совершил девять подборов и отдал 11 результативных передач. Маррей стал самым результативным в составе «Наггетс». На его счету 32 очка, три подбора и семь результативных передач.