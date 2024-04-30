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Юсуф Нуркич достиг худшего результата в истории плей-офф по победам и поражениям

Юсуф Нуркич достиг худшего результата в истории плей-офф по победам и поражениям
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Центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич вместе с командой завершил выступление в нынешнем сезоне, уступив в первом раунде «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 0-4. Таким образом, бигмен за свою карьеру имеет три победы в постсезоне при 17 поражениях. Это худший баланс в истории НБА.

Свой дебют в плей-офф балканец совершил в 2017 году, будучи игроком «Портленд Трэйл Блэйзерс», в серии первого раунда с «Голден Стэйт Уорриорз». Юсуф сыграл в одной серии, которая закончилась для «Портленда» поражением в четырёх играх.

Нуркич провёл полную серию с «Нью-Орлеан Пеликанс» в 2018 году, где «Трэйл Блэйзерс» снова не смогли одержать ни одной победы. В 2020 и 2021 году центровому удалось выиграть три матча в сериях с «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс».

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