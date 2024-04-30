Дуайт Ховард: чемпионским составом 2020 года мы бы могли выиграть три титула подряд

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард заявил, при каких условиях «озёрники» могли бы оформить три-пит.

«Они не должны были разрушать тот наш состав 2020 года. Мы могли выиграть три титула подряд», — заявил Ховард в социальной сети X (ранее — Twitter).

Плей-офф 2020 года проходил в «пузыре» штата Флориды из-за глобальной пандемии. «Лейкерс» смогли выиграть титул впервые с 2010 года. Тем не менее «Лос-Анджелес» решил не продлевать соглашения с целым рядом игроком. Среди них были Рэджон Рондо, Дэнни Грин, Джавэйл Макги и Дуайт Ховард.

Таким образом, в 2021 году коллективу из Калифорнии не удалось пройти «Финикс Санз» в первом раунде, а уже в 2022-м команда не смогла выйти в плей-офф.