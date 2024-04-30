«Уралмаш» в серии с «Зенитом» установил рекорд для седьмых мест в истории Единой лиги

«Уралмаш» одержал две победы в четвертьфинальной серии с «Зенитом». Таким образом, екатеринбургский клуб стал первым в истории Единой лиги, кому удавалось дважды обыграть своих соперников, выйдя в плей-офф с седьмого места.

До текущего противостояния седьмым местам удавалось добыть в общей сложности лишь одну победу при 23 поражениях. Только «Пари Нижний Новгород» смог единожды переиграть УНИКС в серии 2018 года.

Решающая встреча между петербургской и уральской командами состоится 2 мая в 19:30 мск. Победитель матча пройдёт в полуфинал, где столкнётся с ЦСКА, а проигравший закончит выступление в нынешнем сезоне.

«Уралмаш» пробился в плей-офф через систему плей-ин, обыграв «Самару» со счётом 80:69.