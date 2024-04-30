«Барселона» переиграла «Олимпиакос» в овертайме и повела в серии

Сегодня, 30 апреля, состоялся третий матч четвертьфинальной серии между «Олимпиакосом» и «Барселоной». В итоге победу одержала испанская команда со счётом 82:80 в овертайме.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Олимпиакоса» Филип Петрушев. На его счету 18 очков и пять подборов. Также хорошую игру провёл его партнёр по команде Мозес Райт, набравший 16 очков и восемь подборов.

В составе каталонского клуба лучшим снайпером оказался бигмен Ян Веселы. В его активе 16 очков. Четыре его одноклубника набрали 13 очков или более: Джабари Паркер (13), Томаш Саторански (13), Вилли Эрнангомес (13) и Николас Лапровиттола (12).

Таким образом, «Барселона» вышла вперёд в серии со счётом 2-1.