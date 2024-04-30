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Олимпиакос — Барселона. Прямая трансляция
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«Барселона» переиграла «Олимпиакос» в овертайме и повела в серии

«Барселона» переиграла «Олимпиакос» в овертайме и повела в серии
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Сегодня, 30 апреля, состоялся третий матч четвертьфинальной серии между «Олимпиакосом» и «Барселоной». В итоге победу одержала испанская команда со счётом 82:80 в овертайме.

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
30 апреля 2024, вторник. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
80 : 82
ОТ
Барселона
Барселона, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Фалль, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Милутинов, Сикма, Маккиссик
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Рубио, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Ннаджи, Йокубайтис

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Олимпиакоса» Филип Петрушев. На его счету 18 очков и пять подборов. Также хорошую игру провёл его партнёр по команде Мозес Райт, набравший 16 очков и восемь подборов.

В составе каталонского клуба лучшим снайпером оказался бигмен Ян Веселы. В его активе 16 очков. Четыре его одноклубника набрали 13 очков или более: Джабари Паркер (13), Томаш Саторански (13), Вилли Эрнангомес (13) и Николас Лапровиттола (12).

Таким образом, «Барселона» вышла вперёд в серии со счётом 2-1.

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