Инсайдер Чарания: «Спёрс» будут искать звёздного защитника в пару к Вембаньяме

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания рассказал о планах «Сан-Антонио Спёрс» на ближайшее межсезонье.

«В лиге со всех сторон замечается высокая заинтересованность в том, чтобы присоединиться к Виктору Вембаньяме. Он особенный игрок, и он это уже успел показать в свой первый год. Он станет лучшим новичком года, он вошёл в финальную тройку голосования за лучшего оборонительного игрока.

Именно поэтому «Спёрс» будут фигурировать в слухах насчёт любого доступного звёздного пойнт-гарда. Интересной тут является позиция «Атланты Хоукс». Открыты ли они к переговорам насчёт Трея Янга? Если да, то «Сан-Антонио» точно выразит интерес.

Вембаньяма сказал, что время побеждать начинается прямо сейчас. Он готов к этому», — заявил Чарания на шоу Пэта Маккафи.