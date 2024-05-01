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Нью-Йорк Никс — Филадельфия Сиксерс 106:112 ОТ, как сыграли, победил Филадельфия, результат матча плей-офф НБА 1 мая

Трипл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» в пятом матче серии
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Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 112:106.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 112
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 40, Харт - 18, Ануноби - 17, Макбрайд - 14, Дивинченцо - 9, Хартенштайн - 6, Робинсон - 2, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 46, Харрис - 19, Эмбиид - 19, Убре - 14, Батюм - 8, Пэйн - 6, Мартин, Бамба, Лоури, Мелтон, Даутин, Каунсил, Хилд, Рид

Самым результативным игроком «Сиксерс» стал разыгрывающий Тайриз Макси, на счету которого 46 очков, пять подборов и девять передач. Лидер гостей Джоэл Эмбиид отличился трипл-даблом. Он набрал 19 очков, 16 подборов и 10 передач.

Наиболее результативным игроком «Нью-Йорк Никс» стал Джейлен Брансон. В ходе игры он набрал 40 очков, сделал три подбора и шесть передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Джош Харт набрал 18 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Никс». Напомним, «Никс» завершили регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции. «Филадельфия», в свою очередь, финишировала на пятом месте.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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