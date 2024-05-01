Трипл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» в пятом матче серии

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 112:106.

Самым результативным игроком «Сиксерс» стал разыгрывающий Тайриз Макси, на счету которого 46 очков, пять подборов и девять передач. Лидер гостей Джоэл Эмбиид отличился трипл-даблом. Он набрал 19 очков, 16 подборов и 10 передач.

Наиболее результативным игроком «Нью-Йорк Никс» стал Джейлен Брансон. В ходе игры он набрал 40 очков, сделал три подбора и шесть передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Джош Харт набрал 18 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Никс». Напомним, «Никс» завершили регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции. «Филадельфия», в свою очередь, финишировала на пятом месте.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.