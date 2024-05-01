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Милуоки Бакс — Индиана Пэйсерс 115:92, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НБА 1 мая

«Милуоки» победил «Индиану» и сократил отставание в серии плей-офф НБА
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В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на площадке «Файсерв-форума» в американском Милуоки завершился пятый матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 115:92 и сократили отставание в серии — 2-3 (109:94, 108:125, 118:121 OT, 113:126, 115:92).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
115 : 92
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Портис - 29, Миддлтон - 29, Бисли - 18, Беверли - 13, Лопес - 12, Коннотон - 9, Галлинари - 4, Боучэмп - 1, Ливингстон, Грин, Адетокунбо, Джексон, Краудер
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 16, Тёрнер - 13, Топпин - 12, Нембард - 12, Сиакам - 12, Несмит - 7, Шиппард - 7, Макконнелл - 6, Джексон - 4, Макдермотт - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Смит

Самым результативным игроком матча стал Бобби Портис («Милуоки»), на счету которого дабл-дабл — 29 набранных очков, 10 подборов и одна результативная передача. Также дабл-дабл оформил и его одноклубник Крис Миддлтон, который набрал 26 очков, выполнил 12 подборов и пять раз ассистировал партнёрам по команде.

Шестой матч серии пройдёт в Индианаполисе в ночь со 2 на 3 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная таблица
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