«Милуоки» победил «Индиану» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на площадке «Файсерв-форума» в американском Милуоки завершился пятый матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 115:92 и сократили отставание в серии — 2-3 (109:94, 108:125, 118:121 OT, 113:126, 115:92).

Самым результативным игроком матча стал Бобби Портис («Милуоки»), на счету которого дабл-дабл — 29 набранных очков, 10 подборов и одна результативная передача. Также дабл-дабл оформил и его одноклубник Крис Миддлтон, который набрал 26 очков, выполнил 12 подборов и пять раз ассистировал партнёрам по команде.

Шестой матч серии пройдёт в Индианаполисе в ночь со 2 на 3 мая мск.