Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 1 мая

Сегодня, 1 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 1 мая

«Нью-Йорк Никс» — «Фиадельфия Сиксерс» — 106:112 (ОТ).

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 104:103.

«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 115:92.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси. На его счету 46 очков, пять подборов и девять передач.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. Он набрал 40 очков, совершил три подбора и отдал шесть передач.