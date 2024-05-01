Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 1 мая
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Сегодня, 1 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 1 мая
- «Нью-Йорк Никс» — «Фиадельфия Сиксерс» — 106:112 (ОТ).
- «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 104:103.
- «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 115:92.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси. На его счету 46 очков, пять подборов и девять передач.
Также стоит упомянуть разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. Он набрал 40 очков, совершил три подбора и отдал шесть передач.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 112
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 40, Харт - 18, Ануноби - 17, Макбрайд - 14, Дивинченцо - 9, Хартенштайн - 6, Робинсон - 2, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 46, Харрис - 19, Эмбиид - 19, Убре - 14, Батюм - 8, Пэйн - 6, Мартин, Бамба, Лоури, Мелтон, Даутин, Каунсил, Хилд, Рид
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
104 : 103
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Гарлэнд - 23, Страс - 16, Мобли - 14, Моррис - 12, Окоро - 8, ЛеВерт - 3, Меррилл, Томпсон, Ньянг, Джонс, Аллен
Орландо Мэджик: Банкеро - 39, Вагнер - 14, Саггс - 13, Вагнер - 8, Айзек - 7, Фульц - 7, Картер - 7, Инглс - 6, Энтони - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Ховард, Харрис, Битадзе
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
115 : 92
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Портис - 29, Миддлтон - 29, Бисли - 18, Беверли - 13, Лопес - 12, Коннотон - 9, Галлинари - 4, Боучэмп - 1, Ливингстон, Грин, Адетокунбо, Джексон, Краудер
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 16, Тёрнер - 13, Топпин - 12, Нембард - 12, Сиакам - 12, Несмит - 7, Шиппард - 7, Макконнелл - 6, Джексон - 4, Макдермотт - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Смит
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