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Войнаровски представил новую информацию о планах Леброна играть вместе с Бронни в НБА

Войнаровски представил новую информацию о планах Леброна играть вместе с Бронни в НБА
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Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски поделился видением ситуации с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и его сыном Бронни. Ранее Леброн не раз подчёркивал, что хотел бы выступать за одну команду вместе с Бронни, а также говорил, что желал бы закончить карьеру в команде, представлять которую будет его сын.

«Я думаю, для них как для семьи приоритетом будет найти вариант, который будет самым лучшим для Бронни. Если в итоге Леброн и Бронни будут вместе, это было бы здорово. Но у меня нет ощущения, что это играет какую-то роль в планах Леброна на следующий сезон», — сказал Войнаровски в эфире NBA Today.

Драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года состоится в конце июня.

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