Маррей высказался о Леброне после победы «Денвера» в серии с «Лейкерс» со счётом 4-1

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей комплиментарно высказался о лёгком форварде клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Я помню, когда я был маленьким, Леброн играл с «Орландо Мэджик». Он тогда выступал за «Кливленд Кавальерс». И на мне была игровая майка Джеймса. Парикмахер, у которого я стригся, был лучшим другом моего отца, и он подарил мне майку на день рождения. Леброн был одним из моих самых любимых игроков», — сказал Маррей во время пресс-конференции.

Напомним, «Лос-Анджелес» уступил «Денверу» со счётом 1-4 в серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Пятый, решающий матч калифорнийская команда проиграла со счётом 106:108.

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