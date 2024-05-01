«Не хочу, чтобы это вызвало споры». Редик — о конкурентоспособности НБА в эпоху Джордана

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик поделился мнением о конкурентоспособности НБА во время выступления в лиге легендарного Майкла Джордана.

«Как же часто мы сравниваем эпохи. Но вот что я скажу о времени, когда выступал Майкл Джордан… не хочу, чтобы это вызвало споры. Во время его расцвета в НБА было добавлено шесть команд. В лигу пришли 90 игроков. Я не стану говорить о плей-офф. Но разве лига не была ослаблена на какое-то время?» — сказал Редик в подкасте Шакила О’Нила.

Когда Майкл Джордан стал игроком НБА, в лиге было 23 команды. С 1988 по 1995 год участниками соревнований стали шесть новых клубов. Ранее портал Hoopshype представил итоги голосования за величайшего игрока НБА всех времён.

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