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Портал Hoopshype представил итог голосования по вопросу величайшего игрока НБА всех времён

Авторитетный баскетбольный портал Hoopshype представил результаты голосования среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по вопросу величайшего баскетболиста всех времён. Наибольшее количество голосов получил Майкл Джордан, являющийся шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP финала НБА, пятикратным MVP НБА и прочее.

Величайший баскетболист всех времён:

Майкл Джордан («Чикаго Буллз») — 49% Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 37% Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс») — 9% Кармело Энтони («Денвер Наггетс») — 1% Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 1% Ларри Бёрд («Бостон Селтикс») — 1% Дуэйн Уэйд («Майами Хит») — 1% Билл Расселл («Бостон Селтикс») — 1%

На прошлой неделе издание NBACentral со ссылкой на The Athletic также провело опрос среди игроков НБА по вопросу величайшего баскетболиста всех времён. Лидерство также осталось за Майклом Джорданом.