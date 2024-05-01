Дарвин Хэм — о «Лейкерс»: это были чертовски трудные два года

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм ответил на вопрос по поводу своей работы в калифорнийской команде.

«Это отличный вопрос, но мысли сейчас где-то в облаках. Возможно, позже я дам ответ. Это были чертовски трудные два года. Чертовски трудные два года, однако было сделано много хорошего, но в конечном итоге цель состоит в том, чтобы выиграть главный приз», — сказал Хэм на пресс-конференции.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» уже закончил борьбу. В первом раунде плей-офф со счётом 1-4 калифорнийский клуб уступил «Денвер Наггетс».

У кого больше всех очков в НБА:

Ранее мнением о Дарвине поделился главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун.