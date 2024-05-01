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«Панатинаикос» подал два протеста после поражения в 3-й игре плей-офф Евролиги с «Маккаби»

«Панатинаикос» подал два протеста после поражения в 3-й игре плей-офф Евролиги с «Маккаби»
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Греческий клуб «Панатинаикос» направил два официальных протеста после поражения в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги с клубом «Маккаби» (83:85). Об этом информирует Basket News.

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
30 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 83
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Майер, Томассон, Небо, Блатт, Колсон
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Митоглу, Манцукас

Сообщается, что греческую команду не устраивает, как арбитры трактовали два эпизода, произошедшие в концовке матча: «Панатинаикос» не устраивает, что судьи не зафиксировали аут за 55 секунд до конца четвёртой четверти у центрового Джоша Небо после подбора в атаке. Кроме того, клуб из Афин заявляет, что после того, как центровой Матиас Лессор накрыл бросок Лоренцо Брауна из «Маккаби» за 13 секунд до конца, владение мячом должно было перейти к «Панатинаикосу». Вместо этого судьи назначили спорный, который выиграл Небо.

После трёх игр «Маккаби» ведёт в серии со счётом 2-1. Серия будет продолжаться до трёх побед.

«Маккаби» переиграл «Панатинаикос» и повёл в серии:

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