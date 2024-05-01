Протесты, требование переноса игры и ошибки рефери. В плей-офф Евролиги — очень жарко

Плей-офф Евролиги не перестаёт радовать любителей баскетбола. Каждая команда желает пробиться в «Финал четырёх», но, к сожалению, в самом главном турнире в году мы увидим лишь четыре сильнейших клуба. Ранее мы уже рассказали о том, что творилось в матче греческого «Олимпиакоса» и «Барселоны», а теперь настала очередь не менее яркой пары «Панатинаикос» — «Маккаби» Тель-Авив. Страсти кипели во время игры, а после в ход пошли угрозы, требования и много чего интересного.

Израильтянам удалось на выезде одержать победу, и поэтому подопечные Одеда Катташа подходили к домашней встрече в хорошем расположении духа. Как и подобает хозяевам, «Маккаби» сразу же навязал отличный темп, к которому гости оказались не готовы — 23:11 в пользу клуба из Израиля. Уже во втором отрезке «Панатинаикос» стал понемногу отыгрывать преимущество оппонента, но окончательно вернуться в игру у гостей не получилось — 26:23.

Большой перерыв — время для значимых перемен в игре. Третья четверть осталась за «Маккаби» — 21:19. Но вот в заключительном игровом отрезке подопечные Эргина Атамана были неотразимы — «Панатинаикос» полностью сократил отставание от соперника буквально за три последних минуты основного времени. Концовка получилась напряжённой, и победить мог любой, однако «Пао» подкосили несколько спорных решений судей.

Первое: за 55 секунд до конца встречи центровой «Маккаби» Джош Небо выхватил подбор, пробежался по лицевой линии и выбросил мяч в сторону Маттиаса Лессора, чтобы избежать потери, так как американец был загнан в угол. Судьи проморгали данный эпизод. Второй момент произошёл за 15 секунд до финального свистка: в нём главными лицами стали тот же Лессор и Лоренцо Браун, который в проходе пытался забросить мяч от щита. Рефери сперва засчитали попадание Брауна, но затем отправились смотреть повтор.

После довольно длительной паузы рефери приняли решение отменить попадание Брауна и назначили спорный мяч. На повторе не сразу, но видно, как центровой «Панатинаикоса» дотянулся до мяча и заблокировал бросок соперника. Непонятно, почему у «Маккаби» появилась возможность забрать мяч путём вбрасывания, если тот должен был достаться гостям, так как судьи всё-таки вынесли решение о том, что не было голтендинга и блок-шот был поставлен без нарушения.

В общем, к судьям в последнее время слишком много вопросов. Счёт остался равным — 83:83. Центровой Небо выцарапывает спорный, и последняя атака остаётся за «Маккаби». Браун просит у игроков изоляцию и начинает идти в проход, но Джериан Грант за 5,9 секунды до конца фолит на нём. Это был не пробивной фол, поэтому «Панатинаикосу» пока незачем было переживать. Хозяева воспользовались последним тайм-аутом перед решающим владением в матче…

Мяч из-за лицевой вновь получает Браун. Разыгрывающий показывает, что собирается идти под кольцо, но делает обманное движение и с отшагиванием бросает по кольцу, но на нём опять фолит Грант. К этому нарушению 0 вопросов как у зрителей, так и у судей — два штрафных броска. Лоренцо реализует оба, а Кендрик Нанн не сумел попасть «трёшку» на победу. 85:83 в пользу «Маккаби».

Матч завершился, но страсти по поводу того, что судьи допустили две ключевые ошибки на последней минуте встречи, не утихали ещё долгое время. «Панатинаикос» подал официальный протест Евролиги из-за двух моментов, которые мы описывали выше. Руководство и игроки гостей остались недовольны решениями арбитров и теперь пытаются добиться переигровки встречи. Клуб из Афин проиграл уже второй матч в серии и находится в шаге от вылета из плей-офф Евролиги.

К тому же удручает тот факт, что «Маккаби» будет выступать на домашнем паркете в следующей игре. Трибуны от начала и до конца будут поддерживать клуб из Израиля, который может преподнести один из главных апсетов этого сезона Евролиги, так как мало кто до старта плей-офф мог поверить, что «Маккаби», завершивший регулярку на седьмом месте, может выбить вторую строчку — «Панатинаикос». Официальное решение Евролиги не заставит себя долго ждать, но веры в то, что руководство решит переиграть встречу, очень немного. Таких инцидентов в истории было крайне мало.