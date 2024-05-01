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Экс-игрок «Лейкерс»: вам нужно перестать называть Леброна величайшим

Экс-игрок «Лейкерс»: вам нужно перестать называть Леброна величайшим
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Экс-центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Кваме Браун обрушился с критикой на популярного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форварда «озёрников» Леброна Джеймса.

«Вам нужно перестать называть этого человека величайшим. Он не находится на том же уровне, что Коби Брайант и Майкл Джордан. То, как Коби готовился к игре, то, как Майкл готовился к игре, то, как они были одержимы игрой — это совершенно иной подход, иное мышление. Мне кажется, что Майкл Джордан спрыгнул бы с моста, если бы проиграл кому-нибудь 11 матчей подряд. Коби избил бы своих товарищей по команде, если бы проиграл кому-то три или пять игр.

Как вы можете обвинять в неудачах ролевых игроков, хотя сами платите этому парню $ 200-300 млн? Это не вина этих парней, это вина тех, кто платит деньги. Леброн лично подобрал некоторых игроков на некоторые позиции, а потом, когда это не сработало, сказал, что это не его вина», — приводит слова Брауна портал Sportskeeda.

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