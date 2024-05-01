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Этторе Мессина высказался о поражении «Милана» в регулярном сезоне Евролиги

Этторе Мессина высказался о поражении «Милана» в регулярном сезоне Евролиги
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Главный тренер «Олимпии Милан» Этторе Мессина прокомментировал поражение команды в регулярном чемпионате Евролиги, сказав, что не смог справиться с обязанностями после ухода из команды Серхио Родригеса и Малкольма Дилэйни.

«Мы не гарантировали такого же успеха на этой должности. Однако мне интересно, что было бы, если бы в этом году в нашей команде был Билли Барон. В некоторых сезонах вы всё делаете правильно, но в других допускаете ошибки. На рынке, где большинству клубов трудно удержать важных игроков, за исключением нескольких, это может оказаться непростой задачей.

Мы приняли неверное решение с нашим разыгрывающим защитником и оказались в сложной ситуации. Я не хочу никого винить, но интеграция такой суперзвезды, как Никола Миротич, в нашу команду была непростой задачей. Мы столкнулись с некоторыми трудностями, но нам удалось с ними справиться. Мы надеемся, что эти проблемы не возникнут вновь на заключительных этапах сезона», — приводит слова Мессины портал Basket News.

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