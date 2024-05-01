«Нехорошо». Дончич — о состоянии своего колена

Популярный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал о своём физическом состоянии, в частности о колене, перед пятой, заключительной игрой с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Нехорошо. Могло бы быть намного лучше, но что есть, то есть. Я в порядке и буду готов к этой игре. Это случается со мной не в первый раз. Мне приходилось много раз играть с травмами. Так что просто следует выйти на площадку, получать удовольствие и делать всё возможное, чтобы команда победила», — приводит слова Дончича портал ESPN.

Напомним, в последней игре, которая состоялась 28 апреля, «Даллас Маверикс» провёл четвёртую встречу с «Лос-Анджелес Клипперс» в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игра завершилась со счётом 116:111 в пользу гостей из Калифорнии. Пятый матч между «Маверикс» и «Клипперс» пройдёт 2 мая. На данный момент счёт в серии равный — 2-2.