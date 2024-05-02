35 очков Луки Дончича принесли «Далласу» победу над «Клипперс» в пятом матче серии

Сегодня, 2 мая, в Лос-Анджелесе состоялся пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 123:93 и повели в серии со счётом 3:2.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету 35 очков, семь подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Макси Клебер отметился 15 очками, тремя подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал форвард Пол Джордж. Он набрал 15 очков, совершил 11 подборов и отдал четыре передачи. Центровой Ивица Зубац отметился 15 очками, шестью подборами и двумя передачами.

Следующий матч между командами состоится 4 мая.